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До 7 тысяч тестов на коронавирус в сутки будут проводить в Молдове

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (33)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201119/32564590/do-7-tysyach-testov-na-koronavirus-v-sutki-budut-provodit-v-moldova.html

Благодаря помощи Всемирного банка удастся охватить тестами большее количество населения, заявила министр здравоохранения Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Интенсивность тестирования на коронавирус в Молдове будет увеличена до 6-7 тысяч тестов в сутки. Об этом заявила министр здравоохранения и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

По словам министра, ведомство находится в процессе приобретения еще 300 тысяч ПЦР-тестов. Это стало возможным благодаря международной помощи в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова".

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Речь идет не только о покупке тестов, но и об оснащении лабораторий расходными материалами, реагентами и приборами для лабораторной диагностики.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (33)

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Теги:
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