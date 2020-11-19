Видео - Полицейские в Кишиневе помогли доставить беременную женщину в роддом

В экстренных ситуациях, учитывая, что на магистралях Кишинева постоянно образуются гигантские пробки, помощь полицейских просто необходима.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В кишиневском секторе Ботаника к уличному патрулю полиции обратился мужчина с просьбой помощь ему доставить жену в роддом.

Женщина нуждалась в срочной медицинской помощи, однако семья застряла в одной из гигантских пробок, которые парализуют транспортные магистрали столицы уже не только в часы пик.

Полицейские организовали сопровождение автомобиля с беременной женщиной до медицинского учреждения, сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.

По данным столичной администрации, на сегодняшний день в Кишиневе насчитывается в 20 раз больше машин, чем было запланировано при проектировании города. Как ранее рассказал вице-примар Виктор Киронда, в 70-е годы, когда разрабатывался последний генеральный план столицы, расчет составлял 30 машин на тысячу человек. Сейчас их – 400.

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