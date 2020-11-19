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Пульт дистанционного управления телевизором, фото из архива

Когда в Приднестровье намерены обеспечить цифровым ТВ весь регион

© Sputnik / Anar Mustafayev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201119/32564874/v-pridnestrove-namereny-obespecit-tsifrovym-tv-ves-region.html

В целевой программе также предусматривается бесплатное подключение к цифровому телевидению для некоторых категорий граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. В течение следующих двух лет в Приднестровье намерены охватить цифровым телевидением весь регион. Такой проект целевой программы "Обеспечение перехода на эфирное цифровое телевизионное вещание на 2021-2022 годы" поддержали на заседании исполнительной власти.

По словам руководителя Госслужбы связи Владимира Беляева, в настоящее время цифровое телевещание недоступно в 35 селах и поселках Приднестровья.

"В течение будущих двух лет эта проблема уйдет, так как на смену действующему аналоговому ТВ придет более современный телесигнал. Преимущества для абонентов – более широкий набор каналов, улучшенное качество изображения и звука", - уточнил он.

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Программа предусматривает бесплатную передачу и подключение абонентского оборудования льготным категориям граждан. К ним относятся неработающие одиноко проживающие пенсионеры, а также семья, состоящая из двух и более пенсионеров с уровнем выплат до 200% минимальной пенсии по возрасту.

Объем финансирования программы планируется чуть более 13 миллионов приднестровских рублей (это эквивалентно сумме в молдавских леях). На эти средства специалисты построят объекты связи, проложат оптоволокно и линии электропередач, проведут другие необходимые работы.

"Реализация настоящей программы даст возможность нашим гражданам иметь доступ к цифровому ТВ во всех населенных пунктах", – резюмировал Беляев.

Программу направят на рассмотрение в законодательное собрание региона.

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Теги:
цифровое телевидение, ТВ, Приднестровье


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