Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1442 случая COVID-19

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1442 случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в понедельник вечером.

Выявлен один эпизод импорта инфекции — из Испании.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 93 961.

За минувшие 24 часа проведены 3 482 тестов, при этом первичных — 3 052.

Коронавирус выявлен, в том числе у 99 медработников: 32 врачей, 50 медсестер и 17 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 253 пациента (из них 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписан 1301 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент — 75 530 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2091.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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