Тесты на антиген к COVID-19 в Приднестровье: кому их будут проводить

Эти тесты позволяют узнать результат в сжатые сроки. Всего 15 минут требуется для того, чтобы выявить наличие или отсутствие антигена к коронавирусу нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. Минздрав Приднестровья утвердил порядок проведения тестирования на антиген к коронавирусу нового типа. Определены две категории граждан, которых будут обследовать подобным способом.

"Это пациенты с подозрением на инфекцию средней и тяжелой степени, которые госпитализируются в отделения I уровня (провизорные) инфекционных госпиталей, а также люди, прошедшие лечение и ожидающие выписки", - пояснили в ведомстве.

В остальных случаях - при выезде скорой помощи или поступлении пациента в больницу - будут применяться экспресс-тесты старого типа и метод ПЦР.

Как говорят специалисты, антиген-тесты требуют значительно меньше времени для получения результата. Если проведение ПЦР-анализа занимает от четырех до шести часов, то для выявления антигена достаточно всего 15 минут. При этом данный вид диагностики на практике продемонстрировал высокую чувствительность и эффективность.

В Минздраве уверены, что такой порядок использования тестов на антиген ускорит определение статуса по COVID у пациентов, верификацию диагноза и позволит разгрузить специализированные госпитали.

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