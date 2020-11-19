Фото - "Умные" светофоры в Кишиневе: когда и где их установят

Ремонт улицы Албишоара в столице преобразит не только дорожное полотно: власти намерены сделать движение максимально безопасным.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. "Умные" сфетофоры, которые указывают секунды, пока горит зеленый или красный сигнал, установят на улице Албишоара в Кишиневе. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

На недавно отремонтированной улице старые светофоры заменят на новые, ими можно управлять централизованно, из диспетчерской, уточнил градоначальник.

Он сообщил, что работы на пересечениях улицы Албишоара с улицей А. Пушкина и улицей В. Александри уже завершены. Новые светофоры планируется установить также на пересечениях с улицами П. Рареша, Фередеулуй и Измаильской.

"На данный момент ведется работа над заменой освещения на всей улице, - оно будет светодиодным", - написал мэр на своей странице в соцсети.

Кроме того, продолжается ремонт тротуаров и асфальтирование въездов во дворы жилых домов. На тех участках, где работы завершены, наносится дорожная разметка.

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Ранее столичный градоначальник сообщил, что секторы Кишинева Ботанику и Буюканы свяжет новый троллейбусный маршрут по улице Албишоара, которую планируется сдать в эксплуатацию до конца нынешнего года.

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