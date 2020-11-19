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Шоссе

Готовы к погодным капризам: трассы страны обработали против гололеда

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201119/32570992/gotovy-k-pogodnym-kaprizam-trassy-strany-obrabotayut-protiv-gololeda.html

Отрицательные значения ночной температуры воздуха мобилизовали сотрудников дорожных служб: они заверяют, что гололеда на основных шоссе страны не будет.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Низкие температурные значения, зафиксированные накануне в Молдове, стали сигналом для проведения работ по обработке национальных дорог противогололедным материалом. 

Растения, покрытые инеем
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Как сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог, обработка прошла на участках трасс в Новоаненском, Криулянском и Дубоссарском районах, а также в Кишиневе, было использовано 32 тонны противогололедного материала. В работах задействовали 16 единиц спецтехники.

Ведомство обращается к водителям с просьбой проявлять бдительность, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не нарушать правила обгона. Государственная администрация автодорог также сообщает, что на национальных шоссе установлены видеокамеры, которые позволяют в режиме реального времени следить за обстановкой на трассах страны. 

На пятницу, 20 ноября, в ночные часы синоптики прогнозируют температуру воздуха до -2 градусов.  

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