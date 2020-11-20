Период скидок: что скрывается за акциями по распродажам

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Скидки на некоторые товары порой достигают 20, 50 или даже 80%, что несомненно привлекает покупателей. Многие предприниматели готовят щедрые акции только для того, чтобы продать свои товары. На первый взгляд кажется, что эта инициатива выгодна для обеих сторон, однако специалисты Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком предупреждают, что некоторые предложения магазинов могут быть потенциальными "капканами" для покупателей.

"Некоторые предприниматели пытаются исчерпать запасы непроданных товаров. Они соблазняют потребителей скидками, но на самом деле цены остаются прежними или даже могут быть выше, чем они были изначально", - заявил Sputnik представитель агентства Николай Олэрашу.

По словам собеседника, неприятной ситуации можно избежать, если потребитель попросит у продавца всю информацию об интересующем его товаре. А еще покупателю, утверждает эксперт, лучше сравнить между собой цену и качество. Также нужно запросить чек, который послужит доказательством покупки товара, и поможет в случае возможной рекламации.

То есть, покупатели должны быть осторожны при покупке товаров со скидкой, им следует узнать характеристики и спросить администраторов магазинов, какой была цена на товар до акции, если она не отображена на ценнике.

Олэрашу также посоветовал проанализировать качество товара, чтобы убедиться, что у него нет каких-либо дефектов. Торговцы часто предлагают скидки на продукцию, у которой есть те или иные недостатки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova