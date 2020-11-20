На фоне пандемии: какова ситуация с простудными заболеваниями в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя – Sputnik. Заболеваемость острыми инфекциям верхних дыхательных путей в Приднестровье соответствует аналогичному периоду времени года и оценивается как неустойчиво благополучная. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.

"За минувшую неделю зарегистрировано 1177 случаев, из них 425 среди детей. Отмечено 127 случаев тяжелой острой респираторной инфекции", - пояснили в центре.

За это время госпитализированы 242 человека. Неделей ранее – 288. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Снижение заражения отмечается в Тирасполе, Бендерах и Рыбницком районе. Однако заболеваемость выросла в Слободзейском (на 18,4%), Григориопольском (на 42,2%), Дубоссарском (на 25,3%) и Каменском (на 2,9%) районах.

Ситуация с коронавирусом нового типа в Приднестровье менее оптимистичная. Выявлено 9752 факта заражения COVID-19. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 2150 инфицированных пациентов. Состояние 31 из них тяжелое. Двое носителей вируса подключены к аппарату ИВЛ.

Загруженность госпитальной сети, с учетом филиала на базе Республиканской клинической клиники, – 74%. За время пандемии среди носителей коронавируса зафиксировано 198 летальных случаев (2% от числа заразившихся). Справились с COVID-19 - 6641 человек (68%). В условиях контролируемой самоизоляции находятся 1688 жителей региона.

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