Орган гражданской авиации Молдовы назвал страны, куда можно улететь из Кишинева

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. В данный момент из Международного аэропорта Кишинева семь авиакомпаний осуществляют как чартерные, так и регулярные рейсы в 21 направлении. Об этом сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы.

В частности, Air Moldova выполняет рейсы в столицу России (но исключительно Москва-Кишинев), в Санкт-Петербург, Дублин, Лондон, Стамбул, Милан, Париж, Рим, Шарм-эль-Шейх и Анталью (оба - чартеры), а также во Франкфурт.

Fly One: в столицу России (лишь сегмент Москва-Кишинев), Франкфурт, Дублин, Париж, Шарм-эль-Шейх (чартер), Парму.

Turkish Airlines осуществляют полеты в Анталью (чартер) и Стамбул.

На самолетах румынского Tarom можно улететь в Бухарест, а белорусским Belavia - в Минск.

Wizz Air выполняет рейсы в Берлин, Болонью, Брюссель, Дортмунд, Гамбург, Ливерпуль, Лондон, Мемминген, Милан, Рим и Верону.

Самолеты Lot Polish Airlines летят в Варшаву.

"Орган гражданской авиации выдал недавно разрешение новому авиаперевозчику Wizz Air Abu Dhabi, который назначен Объединенными Арабскими Эмиратами для выполнения полетов рейсом Абу-Даби-Кишинев", - уточнили в Органе гражданской авиации.

В ведомстве уточнили, что "с учетом того, что многие государства вернулись к режиму чрезвычайного положения, частично ограничив воздушный трафик, Орган гражданской авиации настоятельно призывает всех пассажиров, которые намереваются приобрести билеты (в любой пункт назначения), сначала обратиться в Министерство иностранных дел и ознакомиться на сайте с рубрикой "предупреждения о поездках".

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения, который завершился 17 мая. Однако как во время ЧП, так и после его снятия в стране организовываются чартерные рейсы для доставки домой граждан Молдовы, находящихся за границей. С 1 июля молдавские авиакомпании постепенно стали возобновлять регулярные рейсы.

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