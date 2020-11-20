Кику: Молдову могут ждать трудности при госпитализации пациентов с COVID-19

Глава молдавского кабмина призвал граждан придерживаться мер защиты и бережно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что через несколько недель страна столкнется с трудностями при госпитализации новых пациентов с коронавирусом нового типа.

"Несмотря на усилия ВОЗ и всего международного сообщества, пандемия набирает обороты во всем мире, а также в нашей стране. Число заболевших растет, и нагрузка на больницы и врачей огромна. В настоящее время мы занимаем 19 место в Европе по количеству зарегистрированных случаев на один миллион населения, и 13 место по числу погибших на миллион человек", - написал Кику в пятницу на своей странице в Facebook.

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По его словам, на данный момент места в больницах и отделениях интенсивной терапии еще есть.

"Через несколько недель медицинская система окажется на пределе, и мы столкнемся с трудностями при госпитализации новых больных COVID-19", - подчеркнул глава правительства.

© Photo : Facebook / Ion Chicu Пост молдавского премьера Иона Кику в Facebook

По словам премьера, в условиях, когда власти не хотят и "не могут идти на ограничения экономической деятельности и свободного передвижения граждан, арсенал инструментов государства для того, чтобы остановить распространение этого вируса, крайне ограничен".

"В сложившейся ситуации прошу граждан Молдовы проявить максимум внимания и ответственности не только к своему здоровью, но и к окружающим. Знаю, что в маске трудно дышать, но с помощью этого средства защиты у нас появляется дополнительный шанс остаться здоровым, остаться в живых", - отметил Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья носят рекомендательный характер.

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