Движение транспорта по двум улицам Кишинева приостановлено более, чем на неделю

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Движение транспорта с 20 по 29 ноября приостановлено в Кишиневе по улице Университэций на отрезке А. Матеевича и Антон Крихан.
Также не проехать будет и по улице Митрополита Дософтей на участке между улицами Сфатул Цэрий и Триколорулуй. Подобные меры связаны с проведением ремонтных работ канализационной сети.
"Профильные муниципальные службы просят проявить понимание и извиняются перед гражданами за созданные неудобства. Автовладельцам, которые пересекают участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти зоны", - уточнили в примэрии.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>