Движение транспорта по двум улицам Кишинева приостановлено более, чем на неделю

В столичной администрации обратились к водителям в связи с приостановкой движения транспорта по двум улицам.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Движение транспорта с 20 по 29 ноября приостановлено в Кишиневе по улице Университэций на отрезке А. Матеевича и Антон Крихан.

На такие меры пошли в связи с ремонтом канализационной сети на улице А. Матеевича. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии Кишинева.

Также не проехать будет и по улице Митрополита Дософтей на участке между улицами Сфатул Цэрий и Триколорулуй. Подобные меры связаны с проведением ремонтных работ канализационной сети.

"Профильные муниципальные службы просят проявить понимание и извиняются перед гражданами за созданные неудобства. Автовладельцам, которые пересекают участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти зоны", - уточнили в примэрии.

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