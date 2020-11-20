Сколько домов в молдавских селах планируют подключить к газу до конца 2020-го

Несколько десятков семей в ряде молдавских сел смогут обзавестись газовыми плитами и котлами. Все потому, что их уже подключили или подключат до конца года к газораспределительной сети.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Почти 120 домохозяйств на севере Молдовы планируется подключить до конца 2020 года к газораспределительной сети. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Молдовагаз" в пятницу.

"Это станет результатом завершения очередного этапа расширения сети в районах, обслуживаемых предприятием "Единец-газ". Согласно плану на текущий год, близятся к завершению работы в селе Бэлэсинешть Бричанского района. По проекту запланировано проложить около 1,5 километра газопровода с потенциалом подключения до 21 потребителя. Ведутся работы по газификации и в селе Русень Единецкого района", - отметили в пресс-службе.

В то же время, как уточнили в компании, работы по расширению уже завершены в селе Бырнова Окницкого района. "В этом населенном пункте проложено около 2,2 километра газопровода среднего и низкого давления, что позволило подключить 31 потребителя, включая мэрию и Дом культуры. Газификация села будет продолжена и в последующие годы", - уточнили в "Молдовагаз".

По информации пресс-службы компании, "предприятие "Единец-газ" обслуживает Бричанский, Дондюшанский и Окницкий районы. Суммарно, в рамках проектов по расширению сетей до конца года будет проложено около 8,5 километра газопровода".

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"Бюджет программы группы компаний АО "Молдовагаз" на 2020 год по расширению газораспределительных сетей увеличен с 18 до 52 миллионов леев, а в следующем году он практически удвоится", - заключили в компании.

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