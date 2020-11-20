ЦИК Молдовы утвердил окончательные итоги выборов президента, теперь дело за КС

После утверждения итогов выборов Центризбиркомом Конституционный суд должен признать или не признать их.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила окончательные итоги прямых выборов президента республики, согласно которым победу на них одержала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду. Решение принято на заседании ЦИК в пятницу.

"Признается избранным кандидат от PAS Майя Санду, которая получила большинство голосов во втором туре выборов, - 943 006", - заявил глава ЦИК Дорин Чимил.

Независимого кандидата Игоря Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

Результаты голосования будут переданы в Конституционный суд страны для признания или непризнания окончательных итогов выборов. Окончательный отчет о выборах президента представят в субботу.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. Международные наблюдатели от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и Европейской наблюдательной миссии ENEMO, которые следили за процессом голосования, в своих предварительных отчетах признали, что выборы президента Молдовы прошли в соответствии со стандартами и местным законодательством. Они также сообщили о некоторых нарушениях, которые, по их словам, не повлияли на ход голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

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