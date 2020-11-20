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Медработник

По молдавским больницам распределят оборудование для пациентов с COVID-19

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (42)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201120/32576739/moldava-bolnitsy-raspredelyat-oborudovanie-dlya-patsientov-covid19.html

В Минздраве республики сообщили, что в пятницу выделено еще 60 дополнительных койко-мест в Республиканском наркологическом диспансере.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Еще 100 кислородных концентраторов распределят по медицинским учреждениям Молдовы. Аппараты предоставлены Глобальным фондом при содействии Подразделения по координации, внедрению и мониторингу проектов в области здравоохранения (UCIMP). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в пятницу.

"Кислородные концентраторы очень важны в лечении пациентов с заболеванием легких, с диагнозом COVID-19, которые нуждаются в кислороде для поддержки жизненно важных функций организма", - заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Молдавский премьер Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari
Кику: Молдову могут ждать трудности при госпитализации пациентов с COVID-19
По ее словам, министерство продолжит работу по укреплению больничной системы, чтобы справиться с числом госпитализированных пациентов.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья носят рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (42)

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