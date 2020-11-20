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Встреча спикера парламента Молдова Зинаиды Гречаной и посла России в республике Олега Васнецова

Спикер парламента Молдовы провела встречу с послом России: о чем они говорили

© Photo : Facebook / Zinaida Greceanîi
Общество
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Sputnik Молдова
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Текущие двусторонние отношения, последние политические события в республике и ситуация в парламенте - основные темы беседы председателя высшего законодательного органа Молдовы и российского дипломата.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная обсудила с послом России Олегом Васнецовым текущую двустороннюю молдавско-российскую повестку.

Заседание Парламента 27.09.2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гречаная: Россия для Молдовы больше, чем стратегический партнер

"Обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией. Подчеркнули очень хороший уровень партнерства и взаимодействия между нашими странами и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в различных сферах, в том числе на уровне парламентов", - написала Гречаная на своей странице в Facebook.

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По ее словам, также предметом разговора стали политические события в республике, в том числе ситуация в парламенте.

"Рассказала о приоритетах законодательного органа Молдовы на ближайший период. Отметила конструктивный характер пленарного заседания в четверг, когда почти все законопроекты были приняты либо единогласно, либо подавляющим большинством голосов депутатов. Договорились поддерживать продуктивный диалог в целях хорошего взаимодействия между нашими странами, в интересах граждан обоих государств", - отметила Гречаная.

В посольстве России сообщили, что собеседники также обсудили итоги работы наблюдательной миссии СНГ, в состав которой вошли члены Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также представители российской Центральной избирательной комиссии.

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