Спикер парламента Молдовы провела встречу с послом России: о чем они говорили

Текущие двусторонние отношения, последние политические события в республике и ситуация в парламенте - основные темы беседы председателя высшего законодательного органа Молдовы и российского дипломата.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная обсудила с послом России Олегом Васнецовым текущую двустороннюю молдавско-российскую повестку.

"Обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией. Подчеркнули очень хороший уровень партнерства и взаимодействия между нашими странами и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в различных сферах, в том числе на уровне парламентов", - написала Гречаная на своей странице в Facebook.

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По ее словам, также предметом разговора стали политические события в республике, в том числе ситуация в парламенте.

"Рассказала о приоритетах законодательного органа Молдовы на ближайший период. Отметила конструктивный характер пленарного заседания в четверг, когда почти все законопроекты были приняты либо единогласно, либо подавляющим большинством голосов депутатов. Договорились поддерживать продуктивный диалог в целях хорошего взаимодействия между нашими странами, в интересах граждан обоих государств", - отметила Гречаная.

В посольстве России сообщили, что собеседники также обсудили итоги работы наблюдательной миссии СНГ, в состав которой вошли члены Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также представители российской Центральной избирательной комиссии.

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