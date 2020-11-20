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Новый список стран, по приезду из которых в Молдову надо уходить на карантин

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (44)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201120/32581104/novyy-spisok-stran-po-priezdu-iz-kotorykh-moldova-nado-ukhodit-na-karantin.html

В новом перечне, опубликованном Минздравом, уже 65 государств - на одно меньше, чем было две недели назад.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется через пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В свежий список из 65 государств по-прежнему входят страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина. Из государств, которые массово посещают жители Молдовы, — также Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Италия, Россия, США.

В сравнении с предупреждением двухнедельной давности, Чехия уже не входит стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Список стран красной зоны, при въезде из которых в Молдову необходима 14-дневная самоизоляция
© Photo : Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты
Список стран "красной зоны", при въезде из которых в Молдову необходима 14-дневная самоизоляция.

Самолет авиакомпании Air Moldova
© Sputnik / Mihai Caraus
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В Минздраве пояснили, что в зону повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 составляет свыше 50 случаев на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.

"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающих на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим самоизоляции", - отметили в Минздраве.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (44)

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