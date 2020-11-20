Спасатели завершили разбор завалов после пожара в Национальной филармонии

Из полуразрушенного здания вывезли десятки тонн металлолома. Их продадут, а вырученные деньги вернут администрации учреждения.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. В Национальной филармонии имени Сергея Лункевича завершились работы по разбору завалов после пожара. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Государственный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).

"В течение нескольких дней рабочие вывозили отходы, а также строительные материалы, которые могли обрушиться. Изнутри здания было извлечено более 68 тонн металла, который будет продан, а вырученные средства вернутся бенефициару", - сообщили в ведомстве.

В пятницу на объекте состоялось заседание рабочей группы с участием представителнй Министерства образования, культуры и исследований, Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства обороны, Государственной строительной инспекции, Агентства технического надзора, местных органов власти, а также представители Национальной филармонии. Обсуждались результаты и принятые меры.

Далее Министерство образования, культуры и исследований определит специалистов для технической экспертизы здания.

Разбор завалов уничтоженного пожаром здания Филармонии начался 9 ноября 2020 года. Для мониторинга ситуации на месте работал выездной штаб ГИЧС.

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