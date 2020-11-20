Ношение масок и на открытом воздухе становится обязательным в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Ношение защитных масок становится обязательным и на открытом воздухе во всех общественных местах в Кишиневе. Такое решение приняла муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья на своем заседании в пятницу.
После заседания комиссии генпримар Кишинева Ион Чебан объявил о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19 в столице.
Будет пересмотрен график работы учреждений, чтобы снизить поток людей в общественном транспорте.
В течение следующей недели будут организованы консультации в примэрии с представителями сектора HoReCa — предприятиями общественного питания, размещения людей и организации отдыха.
"После оценки на местах и консультаций с общественностью комиссия соберется на новое заседание и решит, какие меры будут применены", — заявил Чебан.
Мэр Кишинева выступил за ношение масок в общественных местах, в том числе и на открытом воздухе и обещал поддержать это решение, если оно будет принято. Градоначальник также высказался за жесткие меры по отношению к ночным клубам и экономическим агентам, которые не соблюдают противоэпидемические меры.
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