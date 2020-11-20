Ношение масок и на открытом воздухе становится обязательным в Кишиневе

В столице также будут проводиться внезапные проверки предприятий, график работы учреждений пересмотрят, чтобы снизить поток людей в общественном транспорте.

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Ношение защитных масок становится обязательным и на открытом воздухе во всех общественных местах в Кишиневе. Такое решение приняла муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья на своем заседании в пятницу.

После заседания комиссии генпримар Кишинева Ион Чебан объявил о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19 в столице.

По субботам и воскресеньям внезапные проверки будут проводиться на рынках, в магазинах, торговых центрах, ресторанах, спортзалах, караоке, чтобы увидеть, как соблюдаются правила безопасности (термометрия, дезинфицирующие средства, обеспеченное расстояние, ношение масок).

Будет пересмотрен график работы учреждений, чтобы снизить поток людей в общественном транспорте.

В течение следующей недели будут организованы консультации в примэрии с представителями сектора HoReCa — предприятиями общественного питания, размещения людей и организации отдыха.

"После оценки на местах и ​​консультаций с общественностью комиссия соберется на новое заседание и решит, какие меры будут применены", — заявил Чебан.

Мэр Кишинева выступил за ношение масок в общественных местах, в том числе и на открытом воздухе и обещал поддержать это решение, если оно будет принято. Градоначальник также высказался за жесткие меры по отношению к ночным клубам и экономическим агентам, которые не соблюдают противоэпидемические меры.

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