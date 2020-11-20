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Врач в больнице.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1422 случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (45)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201120/32583752/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1422-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 95 383.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1422 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав во вторник вечером.

Борт самолета.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Отмечены 7 эпизодов "импорта" инфекции: Россия и Румыния - по два, Франция, Швейцария и Ирландия - по одному.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 95 383.

За минувшие 24 часа проведены 3478 тестов, при этом первичных — 3137.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 86 медработников: 24 врачей, 40 медсестер и 22 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 251 пациент (из них 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1350 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 76 880 человека.

Зафиксированы еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2111.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (45)

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Теги:
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