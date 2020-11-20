Хорошая новость: в Молдове решили снизить размер некоторых штрафов

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. В Молдове снизят размер штрафов за несоблюдение мер профилактики, предотвращения и борьбы с эпидемическими заболеваниями. Депутаты утвердили во втором чтении соответствующие изменения в Кодекс о правонарушениях. Решение принято на заседании парламента в пятницу.
"Таким образом, штрафы для физических лиц снизятся с 22 500 - 25 000 леев в нынешнем виде до 2 000 - 5 000 леев. Для юридических лиц размер санкции составит от 10 000 до 35 000 леев против нынешних 50 000 - 75 000 леев", - отметили в парламенте.
Оштрафованных ранее ждут более суровые санкции за неоднократное совершение одного и того же проступка в течение одного календарного года.
"Так, за то же правонарушение физическое лицо будет наказано штрафом от 15 000 до 25 000 леев, а юридическое лицо - от 50 000 до 75 000 леев", - уточнили в парламенте.
"После этих изменений штрафы будут соразмерны совершенному деянию, а конституционность правовой базы восстановится", - отметили в парламенте.
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Поправки в закон вступят в силу после публикации в Официальном мониторе страны.
Скандал со штрафами
В Кодексе о правонарушениях Республики Молдова предусмотрено наказание за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, если это поставило под угрозу общественное здоровье. Речь идет о статье 76 (1).
Конституционный суд Молдовы признал эту статью Кодекса о правонарушениях частично не соответствующей Основному закону страны. Такое постановление инстанция вынесла 30 июня.
Исходя из решения КС, до внесения изменений в законодательство, размер штрафа за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями составляет 1-500 условных единиц (50 – 25 000 леев). Поэтому депутаты и взялись за поправки в Кодекс о правонарушениях.
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