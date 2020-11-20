Празднование Нового года и Рождества в Кишиневе пройдет иначе

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Рождественской ярмарки в Кишиневе в этом году не будет. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан в пятницу.

"В связи с пандемией мы не будем проводить рождественские ярмарки, но я считаю, что в столице, несмотря ни на что, должна присутствовать атмосфера зимних праздников. По традиции, в центре установят Новогоднюю елку, - скорее всего, в парке у Кафедрального собора, возле Триумфальной арки, а сам сквер будет украшен", - написал Чебан в своем Telegram-канале.

По его словам, преторы также представят концепцию мероприятий во всех парках и скверах в секторах с учетом пандемической ситуации, с соблюдением всех действующих норм и ограничений, по примеру других стран в этот период.

"Это предполагает установку елок, минимальное украшение и отсутствие торговых зон, чтобы не спровоцировать скопление людей", - сказал примар.

Ранее молдавский премьер отметил, что правительство не будет организовывать в этом году рождественскую ярмарку, а перед зданием кабмина не установят новогоднюю ель.

"Будут украшены елки возле Триумфальной арки, в сквере Кафедрального собора, но не здесь, не будет елки. Так, во всяком случае, мне сказали коллеги из канцелярии правительства. Но посмотрим. Точно не будет такой масштаб праздников из-за пандемии", - подчеркнул премьер.

На вопрос о том, значит ли это, что не будет праздничного концерта и салюта, Кику отметил, что "нет".

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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