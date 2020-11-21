В Кишиневе вновь появится детское кафе-самолет

Списанный пассажирский лайнер будет установлен на Скулянке, в нем будут потчевать сластями детей, как и несколько десятилетий назад.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. В столицу возвращается детское кафе-самолет. Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, воздушное судно "специального назначения" установят в одном из парков в микрорайоне Скулянка.

Чебан напомнил, что с 1977 года в парке "Долина Роз" работало кафе-мороженое для детей под названием "Лайнер", оборудованное в фюзеляже списанного Ан-10.

После снятия с эксплуатации самолетов Ан-10 их устанавливали в качестве памятников-достопримечательностей во многих городах СССР.

Кишиневский самолет-кафе пользовался огромной популярностью у детей и их родителей. Однако в 1995 году кафе сгорело, и останки фюзеляжа были разобраны.

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