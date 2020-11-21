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Люди в медицинских масках.

После COVID-19: в Приднестровье определили критерии возвращения в среду коллег

© Sputnik / Sergey Mamontov
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (56)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201121/32585537/posle-covid-kriterii-vozvrashcenia-rabota-uceba.html

Показания для тех, у кого был установлен диагноз коронавируса нового типа, по возможности их возращения на работу или учебу, утвердили в Минздраве региона.

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Sputnik. В Приднестровье установили критерии возвращения в офисы, цеха и аудитории для тех, кто прошел лечение от COVID-19. Минздрав утвердил такие показания по категориям - в зависимости от тяжести заражения.

Так, бессимптомным пациентам (взрослым, в том числе беременным, и детям старше семи лет) разрешается вернуться к обычной жизни после получения одного отрицательного результата на антиген к коронавирусу.

"Данное исследование должно проводиться спустя 10 дней с момента выявления инфекции. Бессимптомным детям до семи лет тоже нужно получить отрицательный результат на антиген", - отметили в Минздраве.

Для пациентов с легкой формой заражения разрешение дается в случае, если через 10 дней после появления клинических симптомов у человека сохраняется нормальная температура не менее трех суток, нет признаков заболевания и подтверждено отсутствие антигена к коронавирусу.

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Вопрос о выписке пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести заболевания также может рассматриваться не раньше 10 дней после появления клинических симптомов. Нормальная температура должна сохраняться не менее трех суток, антиген к инфекции отсутствовать.

"При этом должны наблюдаться улучшенная визуализация легких и способность пациена поддерживать сатурацию крови кислородом на удовлетворительном уровне минимум три дня подряд без кислородной терапии", - подчеркнули в ведомстве.

Такие граждане могут вернуться к работе или учебе по решению участкового врача в зависимости от клинического выздоровления.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (56)

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