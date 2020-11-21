Пожилых людей в Молдове научатся пользоваться гаджетами

Абсолютное большинство наших сограждан в летах не пользуются современными технологиями для бытовых нужд.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Более 100 пожилых людей из Шолданешстского, Резинского, Бессарабского, Леовского районов получат мобильные телефоны и научатся обращаться с ними с помощью группы молодых волонтеров. Фонд одного из молдавских мобильных операторов и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) подписали Соглашение о сотрудничестве по цифровому включению возрастных пользователей посредством диалога между поколениями.

Согласно пресс-релизу ЮНФПА в Молдове, в рамках проекта, который реализуется в сотрудничестве с Управлением ООН по правам человека и международной помощи, фокус-группа будет обучаться группами или индивидуально с сохранением всех мер защиты в условиях пандемии.

Впоследствии бенефициары смогут использовать подключенный к Интернету телефон для осуществления онлайн-платежей, для получения информации о медицинских и социальных услугах, а также для общения с близкими им людьми.

Проект продлится до конца этого года.

Согласно Индексу активного старения, только 3% пожилых людей в Республике Молдова пользуются информационными технологиями.

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