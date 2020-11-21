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Ион Чебан.

Мэр Кишинева о ношении масок на улицах: от нас требуется минимум усилий

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (52)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201121/32589834/mer-kishineva-o-noshenii-masok-na-ulitsakh-ot-nas-trebuetsya-minimum-usiliy.html

Столичный градоначальник заявил, что с начала пандемии носит маску везде и в помещениях, и на улицах города.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан пробежал 10 километров в медицинской маске. Таким способом столичный градоначальник попытался убедить горожан в том, что, несмотря на неудобства, решение носить маску в общественных местах оправдано.

Защитные маски, перчатки, антисептик
© Sputnik / Anatolii Kiriak
О пользе масок и о том, насколько опасны бессимптомные COVID-инфицированные

В субботу утром столичный мэр опубликовал на своей странице в соцсети пост с призывом соблюдать принятое накануне решение комиссии общественного здоровья.

"С первого дня эпидемии я ношу маску везде — в закрытых помещениях и открытых местах, на работе и на встречах, как рекомендуют специалисты. Исключением иногда были пробежки в парке. Сейчас я испытываю разные чувства — дискомфорт, непонимание, сочувствие, неуверенность, надежду, заботу и ответственность", — поделился Чебан.

Ион Чебан рассказал, что его родители были госпитализированы из-за заражения COVID-19, один из них до сих пор в больнице.

"От нас требуется минимум усилий — носить маску, сохранять дистанцию и дезинфицировать руки. Я ношу маску, потому что мне не все равно", — добавил он.

Согласно решению Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева от 20 ноября, ношение защитных масок является обязательным и на открытом воздухе во всех общественных местах в Кишиневе.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (52)

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