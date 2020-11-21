Когда в Молдове начнется продажа новогодних елок

Выращивают зеленых красавиц в специальных питомниках по всей стране. В этом году производители намерены продавать свой товар самостоятельно, чтобы избежать посредников.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Ели из питомников государственного Агентства Moldsilva поступят в продажу менее чем через месяц. Администрация госпредприятия собирается снизить на 20% цены на главный символ зимних праздников. Об этом рассказал СМИ директор предприятия Думитру Кожокару.

По словам руководителя предприятия, как и в предыдущие годы, елки поступят в продажу в середине декабря, чтобы они продержались до конца зимних праздников. После вырубки растения сохраняют "товарный вид" около месяца.

Сначала в продажу поступят от шести до восьми тысяч деревьев хвойных пород. Если спрос будет большим, их количество увеличат.

Молодые деревья на продажу выращивают в питомниках Кишинева, Единец, Глодян, Яргары, Чимишлии, Страшен, Ниспорен и других городов и регионов. Из общего количества в 12 миллионов саженцев во всех лесных питомниках агентства 15% - это ели предназначенные для продажи.

В лесных питомниках в прошлом году цена единицы составляла 36 лей/метр. Экземпляры серебристой разновидности немного дороже.

Руководитель предприятия пообещал, что предприятие рассмотрит на следующей неделе вопрос о снижении цены на 20%. Чтобы избежать посредников лесные хозяйства пытаются продавать ели самостоятельно.

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