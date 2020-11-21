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Донор крови.

Молдова: Более 1300 человек, переболевших COVID-19, сдали плазму для лечения тяжелобольных

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (52)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201121/32591167/moldova-bolee-1300-chelovek-perebolevshikh-covid-19-sdali-plazmu-dlya-lecheniya-tyazhelobolnykh.html

Национальный центр переливания крови повторно призывает людей, перенесших коронавирусную инфекцию, стать донорами и помочь страдающим согражданам.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В период с 13 апреля по 20 ноября 2020 года 1357 человек, переболевших COVID-19, сдали 4631 дозу плазмы, которая была распределена между медицинскими учреждениями, где проходят лечение пациенты с тяжелыми и крайне тяжелыми формами инфицирования. Об этом сообщает Национальный центр переливания крови

"Министерство здравоохранения и Националный центр переливания крови призывают людей, полностью выздоровевших от COVID-19, помочь пациентам в тяжелом состоянии, борющимся с этой инфекцией, сдать для них плазму, содержащую антитела к вирусу. Один образец плазмы помогает трем пациентам с COVID-19 одновременно", - говорится в сообщении госучреждения.

Лаборатория.
© AP Photo / Andrew Harnik
Тест-система для выявления антител к COVID-19 зарегистрирована в России
Стать донором могут только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, спустя две недели после выздоровления от COVID-19, в случае если у них нет хронических заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни легких, печени и почек.

Сдавать плазму можно как в Национальном центре переливания крови, подразделения которого находятся в Бельцах, Кагуле и Кишиневе, так и в других центрах донорства. При себе нужно иметь копию выписки, выданной семейным врачом или больничным учреждением, подтверждающую успешное завершили лечение от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (52)

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