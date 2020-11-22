Детство в Молдове: тяжело ли быть ребенком

Чем занимаются мальчики и девочки, у каждого ли из них в доме есть санузел, телевизор или компьютер, каков в республике уровень преступности среди несовершеннолетних, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Молдстат представил неутешительные данные: население республики стареет, в основном из-за продолжающегося спада рождаемости. Численность тех, кто постоянно проживающих в Молдове, на начало 2020 года составила 2640,4 тысячи человек, из которых пятая часть приходится на несовершеннолетних.

"Динамика возрастной структуры граждан характеризуется старением населения в основном из-за спада рождаемости. Число детей в возрасте до 18 лет на начало 2020 года составило 573,3 тысячи человек. Таким образом, доля несовершеннолетних от общего числа населения, постоянно проживающего в стране, составила 21,7%, оставшись на уровне 2014 года", - отметили в Национальном бюро статистики.

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Рождаемость

В течение пяти лет число новорожденных в Молдове продолжило падать.

"В 2019 году на свет появились на 8,9 тысячи детей меньше, чем в 2014-м. В прошлом году родились 16,4 тысячи мальчиков и 15,6 девочек", - уточнили в Молдстате.

Соотносимый показатель, по данным ведомства, составил 11 детей на тысячу населения, постоянно проживающего в Молдове. В 2014-м цифра составляла 14 детей на тысячу граждан.

Чаще всего молдавские женщины рожают в возрасте до 30 лет.

Смертность детей в возрасте до одного года в 2019-м - 278 случаев. Среди основных причин гибели грудничков - состояния, возникающие в перинатальном периоде, заболевания дыхательного аппарата, несчастные случаи, отравления и травмы. В 52,5% случаев погибли мальчики.

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Ситуация в детсадах

В 2019 в стране работало 1486 дошкольных учреждений, треть из них - в сельской местности. Их в прошлом году посещали 149,7 тысячи детей.

"Охват дошкольным образованием в 2019 году составил 93,9%", - отметили в Молдстате.

Там также уточнили, что образование детей с особыми потребностями проводилось в специализированных группах, которые работали в рамках девяти образовательных учреждений.

"Число детей, которые посещали эти группы в 2019-м, составило 0,7 тысячи. Большинство спецгрупп предназначены для малышей с нарушениями речи – 32,6%", - уточнили в структуре.

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Что со школами

В начале 2019-2020 учебного года в стране насчитывалось 1255 общеобразовательных учреждений. Большинство из них находится в сельской местности.

"В результате оптимизации число школ начального и среднего общего образования сократилось в сравнении с учебным годом 2014-2015 на 6,8%", - пояснили в Нацбюро статистики.

За последние годы сократилось и число учащихся. "На начало года 2019-2020 было зарегистрировано 333,1 тысячи человек. В первый класс тогда зачислили 35,3 тысячи человек, из них 97,3% прошли через детский сад", - сказано в статистическом отчете.

В среднем по стране на 100 школьников приходится девять компьютеров.

"После окончания гимназического цикла образования 42,2% продолжили обучение в лицеях, а 43,7% - в профессионально-технических образовательных учреждениях", - отметили в Молдстате.

Чем занимаются молдавские дети

В Молдове работает два специализированных театра для детей. За 2019 год для маленьких зрителей на их сценах сыграли сыграли 693 спектакля, а это на 28,6% меньше, чем пять лет назад.

"Детские спектакли и представления показывают и в других театрах страны", - уточнили в Нацбюро статистики.

Библиотек для детей за пятилетний отрезок стало меньше. По данным за прошлый год, их в стране насчитывалось 114. При этом в Молдстате уточнили, что практически все образовательные учреждения оснащены собственными библиотеками.

В стране в 2019 году работало 99 спортивных школ для детей и молодежи. Их посещали порядка 37,7 тысячи человек. Самые востребованные спортивные дисциплин:

футбол;

легкая атлетика;

вольная борьба;

баскетбол;

волейбол;

настольный теннис;

дзюдо;

бокс.

Из общего числа детей, которые посещали спортивные школы, каждая пятая – девочка.

"Важную роль в развитии ребенка играет внешкольное образование. В 2019 году в стране работало 181 подобное учреждение, включая музыкальные школы и школы искусств для детей, 49 творческих центров, девять технических центров, а также два сообщества натуралистов и три центра юных туристов. В музыкальных школах самое популярное направление – фортепиано и струнные инструменты, а в художественных школах - изобразительное искусство и хореография", - отмечено в отчете.

Без санузла, но с телевизором

Статистические данные говорят, что из общего числа семей с детьми лишь у 78,4% есть доступ к водопроводной сети, у 37,9 – к канализации, 59,3% - к газу.

"Доля домохозяйств, внутри которых есть ванная или душ, составляет 68%, а санузел – 61,9%", - отметили в НБС.

Что касается обеспечения другими благами длительного пользования, то на 100 семей с детьми приходится в среднем 121 телевизор, 105 холодильников, 100 стиральных машин и 95 компьютеров.

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"В целом уровень обеспеченности товарами длительного пользования домохозяйств с детьми в городах выше, чем в сельской местности", - добавили в Молдстате.

По статистике, в 2019 году из общего числа домохозяйств 31,6% приходилось на семьи с детьми.

В большинстве своем в молдавских семьях по одному ребенку (47,1% от общего числа домохозяйств с несовершенолетними). Доля семей с двумя детьми составляет 39,5%, а с тремя и более - 13,4%.

В 2019 году средний размер располагаемого дохода на одного человека в семьях с дети составил 2449,1 лея, а расходов - 2529,5 лея.

"Основной источник доходов - заработная плата (53,5%), социальные выплаты (9,2%), доход от сельскохозяйственной деятельности (8,2%). Вклад пособия на ребенка составил 3,3%. Денежные переводы из-за границы продолжают оставаться стабильным источников доходов, способствуя формированию доходов в размере 16,8%", - сказано в отчете Молдстата.

Большая часть расходов приходится на затраты потребительского характера.

Детская преступность

Уровень преступности, согласно статистическим данным, в последние годы снижается, достигнув в 2019 году 31,7 тысячи эпизодов (41,8 тысячи пять лет назад).

Такая же динамика отмечено и в случае детской преступности. Если в 2014-м несовершеннолетние совершили 1166 противоправных деяний, то в 2019-м - 664.

Чаще всего дети идут на кражи. Однако некоторые из них решаются и на хулиганство, насилие и даже убийства.

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