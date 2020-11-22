"Сначала была музыка, а потом скрипка": история династии мастеров с юга Молдовы

В 50 километрах от Кишинева, в селе Гура Галбеней Чимишлийского района, живет единственный в республике мастер по изготовлению кобз. У Николае Дрона, человека, который заставляет дерево звучать, 11 детей, и пятеро из них пошли по его стопам.

КИШИНЕВ, 22 ноября — Sputnik. Казалось бы, эта благородная профессия в Молдове находится на грани исчезновения. Но Николае Дрон точно знает, кто продолжит дело, которому он посвятил последние десятилетия своей жизни. У мастера 11 детей, и пятеро из них — Михай, Игорь, Евгений, Штефан и Николае — пошли по его стопам. Все они знают, как создавать струнные музыкальные инструменты. И не только кобзы, но и скрипки, альты, домбры и виолончели.

"Вот почему Бог дал мне столько сыновей, чтобы сделать из всех мастеров", — с улыбкой говорит Николае Дрон.

Михай сделал свою первую скрипку, когда ему было всего 12 лет, и опробовал ее авторитетнейший "оценщик".

"Николае Ботгрос играл на первых двух скрипках Михая. Они были на выставке, где были и "Лэутары". Был Михай со своими скрипками и его учитель, ныне покойный Владимир Додон. Я взял скрипки и отнес их Ботгросу на пробу. Ботгрос начал играть, и ему понравилось", — вспоминает Николае Дрон.

© Sputnik / Mihai Caraus "Творческая лаборатория" мастера.

Другой музыкальный инструмент Михая произвел фурор даже в залах британского королевского двора.

"Девушка, родители которой работают в окружении принца Великобритании Чарльза, играет на скрипке работы Михая. Девушка там играла на скрипке, и королева спросила, откуда она. Молдавская музыка пришлась по душе королеве", — рассказывает мастер.

Михай изучал эту редкую профессию в престижной школе мастеров в Швейцарии. В 2010 году он был назван лучшим студентом вуза, а благодаря своему таланту стал известен во многих странах мира. Не зря его назвали " молдавским Страдивари". Даже после возвращения домой, Михая часто приглашают за границу для ремонта скрипок известного итальянского создателя струнных музыкальных инструментов.

"Михай периодически ездит в Швейцарию и ремонтирует скрипки Страдивари. Он стал легендой. (...) Михай обладает даром чуткости, он чувствует дерево. Он чувствует, что отсюда взять можно, а отсюда нет", — с гордостью говорит отец.

Школу в швейцарском Бриенце посещал и сам Николае Дрон.

"Мой сын учился 4 года, мне досталось куда меньше времени. Это была стажировка", — признается мастер.

Позже Николае Дрон сопровождал в Москву еще одного своего сына. Оба перенимал "секреты" у лучших мастеров России.

"Мы ходили в школу мастеров скрипки. Была фабрика и осталось несколько мастеров, которые еще живы и знают секреты. Я встречал величайших мастеров России — Елистратова, Макеева, Шабанова и многих других. Если у русских есть 200-летний опыт изготовления инструментов, мне есть чему у них поучиться", — отметил народный умелец.

Он также обучался на фабрике музыкальных инструментов Hora в румынском городе Регин — крупнейшей во всей Европе.

Как Николае Дрон открыл свой талант

Наш герой не был мастером с ранних лет. Сначала он был музыкантом — играл на скрипке, мандолине, гитаре, балалайке и домре.

Однако в какой-то момент понял, что хочет отказаться от музыкальных инструментов, выпускаемых фабриками.

"Я увидел, что не дает мне заводской инструмент то, что я хочу. Как-будто хочется чего-то более профессионального. А потом я стал их делать сам", — признается мастер.

Разницу между инструментом ручной работы и заводским невооруженным глазом не увидеть, но те, кто умеет с ними обращаться, обязательно это почувствуют.

© Sputnik / Mihai Caraus Так начинается кобза.

"Я спросил кого-то на заводе: Для чего вы делаете кобзы? — Чтобы продать! А я делаю, чтоб играли. Конечно, на заводе они тоже хорошие специалисты, но их интересует количество, серия. А я много работаю, чтобы не было видно, где склеено дерево", — объясняет Николае Дрон.

Путь, который проходит деревянный брусок, пока не превратится в кобзу

От начала изготовления инструмента до отделки нужно пройти долгий путь. На это уходит минимум два месяца. На самом деле профессия считается благородной именно потому, что ремесленник должен обладать обширными знаниями и понимать, как обрабатывать древесину для получения гармоничных звуков.

"Вы должны учитывать расстояние, ширину, и тогда резонанс сильнее. Здесь и аэродинамика, акустика, много понятий. (...) Когда знание находится в голове, оно проходит через сердце и достигает рук, а руки должны исполнять", — заметил мастер.

Помимо навыков работы по дереву, важно, чтобы у скрипача был еще и музыкальный слух, а если его нет — выход есть.

"Вы должны работать с музыкантами. Если у вас нет музыки — вы можете найти ее у кого-нибудь. Для меня сначала была музыка, а потом — скрипка", — говорит Николае Дрон.

Он объяснил основные этапы изготовления кобзы.

"Древесина гнется, выдерживается, потом вынимаем и кладем на брус. Вы должны сделать блок. Здесь все начинается. (...) Сейчас я создаю новую форму, которая мне нравится больше. Я придумал технологию, и тут русская школа нам помогла", — сказал собеседник.

Трудности работы

Николае Дрон утверждает, что сложно найти подходящую древесину для музыкального инструмента. В Молдове ее практически нет. И он использовал "поставки" из Украины, Бразилии, Африки и даже Папуа-Новой Гвинеи. Иногда его друзья из других стран привозят ему сырье, а иногда ему приходится ездить за границу, чтобы получить его. Нередко в поездках он сталкивался с забавными ситуациями.

"Я часто останавливаюсь на таможне и начинаю играть, чтобы убедить, что это не контрабанда (кобз). Я говорю нет, господин, я кобзарь. И полиция как-то остановила меня на дороге и заставила играть. И даже бандиты меня однажды остановили: Ты нам споешь? — Я говорю: как мне не сыграть вам, господа!", — смеется мастер.

Мастер раскрыл цены на музыкальные инструменты ручной работы

© Sputnik / Mihai Caraus И вот она, во всей красе.

"Кобза стоит 500-600 евро, но работы там намного больше. Скрипка в Молдове стоит намного дороже, 2000 евро с чем-то — мастерская цена. Но есть умельцы, которые могут взять и больше 2000. Та, что с завода, намного дешевле, но там никаких претензий быть не может. Это как купить фаст-фуд в магазине", — сказал собеседник.

Николае Дрон также рассказал о жизненном цикле струнных музыкальных инструментов.

"Сейчас в Академии искусств в Кишиневе играют только на моих кобзах, потому что остальные закончились — устали. У кобзы есть срок. Скрипка со временем становится лучше, а вот кобзы, потому что внутри такты разные, сохнут и слабеют. Их стержни необходимо ослабить и восстановить. Это может сделать мастер не хуже того, кто ее сделал", — говорит мастер.

Секреты мастерства

Николае Дрон признается, что в профессии есть много секретов, которые не все мастера хотят раскрывать. Их разделяет лишь узкий круг мастеров, да и то не всегда.

"Бог одному дает одно, другому — друге, и нам нужно сотрудничество. Мы, скрипачи, работаем вместе, но завоевать доверие людей — это трудно. И когда человек видит, что у вас нет настоящего интереса, могила — лучший друг секретам. А мы, мастера, не хотим пускать их в дело. Не знаю почему, но в могилу мы отдаем больше. И даже если я вам все расскажу, вам нужны руки, которые смогут это сделать. Мы не вечны на этой земле, но я бы не хотел, чтобы тайна черного фарфора ушла в могилу", — признается Николае Дрон.

Неизлечимая страсть

Николае Дрон не только увлеченно работает, но и постоянно пополняет свою коллекцию скрипок, виолончелей, мандолин, домр и других инструментов. В ней собраны образцы из Японии, Италии, Германии, Израиля, Швеции и других стран.

© Sputnik / Mihai Caraus Похоже на нотный стан, не правда ли?

"Мы, мастера, всегда ищем. Мы ищем древесину, мы ищем новые технологии, мы ищем старые инструменты. Есть у меня и столетние, и пятидесятилетние. Это всего лишь одна часть. У меня их примерно в 10 раз больше, но разместить некуда".

Влюбленный в свои кобзы хозяин заявляет, что будет продолжать работать, пока живет на этой земле.

"Я живу этим. Многие упрекают меня в том, что я выставляю инструменты на обозрение. Ну а когда прихожу, становлюсь моложе от вида кобз. И лучше быть молодым. А затем приходят и хорошие мысли... Я болею кобзами и я не знаю, вылечусь ли когда-нибудь", — признается мастер.

В возрасте 66 лет Николае Дрон сделал почти 100 кобз. Он считает себя счастливым человеком, тем более, что помимо 11 детей у него есть еще 21 внук. Он надеется, что они тоже выучат профессию скрипичных дел мастера и передадут ее другим поколениям:

© Sputnik / Mihai Caraus Звучит великолепно!

"Я бы хотел, чтобы когда я отправлюсь к праотцам, искусство шло дальше", — говорит мастер.

Однако, чтобы реализовать себя, он хочет, чтобы некоторые мечты сбылись. Мастер очень хочет музей кобзы в Гура Галбеней. И это не все:

"Музыка была изгнана из церквей. Но я бы хотел оркестр кобз, который бы играл так, чтобы Бог с удовольствием слушал кобзы в церкви. В Библии написано, что прямо на небе будет 24 старца, которые будут играть на лютнях, то есть на кобзах. Хочу и я попасть на небо, но я не знаю, кто им сделает кобзы. Я мечтаю: если не на небесах, то хотя бы в церквях чтоб играли...".

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