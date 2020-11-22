Долгая история кишиневского "Арбата"

Одно из самых популярных и живописных мест молдавской столицы вновь меняется, и это далеко не в первый раз.

Городские власти заканчивают реконструкцию сквера, известного как кишиневский "Арбат".

© Sputnik / Мирослав Ротарь Так было еще совсем недавно...

Еще недавно там более 30 лет кряду продавали картины, сувениры, майки и прочие предметы, представляющие ценность для туристов и не только.

Судя по всему, сейчас сквер будет выглядеть иначе – зелени станет меньше, он будет вымощен крупной плиткой, и вообще стиль его уже напоминает модерн.

Сложно сказать, всем ли придутся по вкусу изменения, но стоит помнить, что преобразования на этом клочке городской земли происходили неоднократно. Вспомним о них.

В конце XIX века на этом месте располагался Цирк Сура, мы, впрочем, писали об этом подробно.

Позже здание цирка сгорело, но власти ощущали, что это самое сердце города, от эстетического восприятия которого зависит многое. Вот, к примеру, планы городского руководства из газеты 1875 года по изменению Полицейской площади, да-да, именно так долгое время называлось это место.

© Photo : Мой город Кишинев Публикация в кишиневской газете XIX столетия.

Впрочем, быстрому воплощению этих планов, да и то не в полной мере, помешали драматические события XX века –1917 год и Вторая Мировая Война. Строительство нынешнего здания театра Эминеску и здания бывшей гостиницы Молдова началось в межвоенное время, а было закончено спустя 20 лет – после войны, при другой власти и даже в другой стране. Вот несколько фотографий Полицейской площади межвоенного периода.

© Photo : Мой город Кишинев Территория в 30-е годы прошлого столетия..

© Photo : Мой город Кишинев Фото того же периода.

Кстати, в центре площади в разные исторические эпохи был фонтан, потом клумба, а потом опять фонтан, и вновь клумба.

В конце концов о фонтане забыли. На мой взгляд зря.

В советское время место стало сверхпопулярным у молодежи. Гостиницу Молдова и ее роскошный пивной бар с бокалами нестандартной формы я успел застать в самом начале 90-х. А правее в подвале был еще один бар – он даже попал в некоторые перестроечные фильмы.

© Sputnik / Яков Берлинер Здание гостиницы "Молдова" в Кишиневе. Перестроено в 1950 году из неоконченного в 1930-е годы здания Офицерского Собрания. Архитектор В.А Виригин. Сейчас там расположено банковское учреждение.

С конца 80-х годов ХХ века бывшую Полицейскую площадь заняли продавцы картин и сувениров – практически на 30 лет. Только во время нечастных визитов президентов других стран сквер пустовал. После окончания торговли в сквере заседали шахматисты, причем игры проходили порой весьма эмоционально.

Новые городские власти взялись за сквер всерьез – продавцы переехали в Кафедральный парк, а само пространство подверглось серьезной трансформации.

Давайте подождем – а ждать, судя по всему, осталось недолго, - и увидим, насколько впишется в Кишинев новый дизайн старой Полицейской площади. Возможно место не только не утратит своего культового статуса, но и обрастет новыми милыми деталями.

Подождем – увидим.

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