Видео: Пограничная полиция Молдовы сняла социальный ролик о пандемии

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы решила напомнить путешественникам о необходимости добровольного карантина и соблюдения других мер, призванных ограничить распространение коронавируса. На странице учреждения в социальной сети опубликовано соответствующее видео.

В коротком ролике рассказывается, как нарушение режима самоизоляции может привести к распространению болезни, даже с фатальными последствиями.

Отметим, что в течение прошедших суток пограничная полиция выписала 121 штраф за нарушения противоэпидемических норм.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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