Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1252 случая COVID-19

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1252 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав во вторник вечером.

О случаях "импорта" инфекции не сообщается.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 97 941.

За минувшие 24 часа проведены 2829 тестов, при этом первичных — 2710.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 87 медработников: 35 врачей, 46 медсестер и 6 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 257 пациентов (из них 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 1444 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 79 556 человек.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2149.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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