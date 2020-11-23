Как в Приднестровье решают проблему с нехваткой техники для онлайн-обучения

В регионе также изучают возможность возобновления очного обучения в школах, где занимается малое количество детей.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Приднестровье рассматривают вопрос обеспечения компьютерами детей из семей с небольшим уровнем дохода. По предварительным расчетам, таковых в регионе около пяти тысяч.

"Когда родители по понятным причинам в ряде случаев не могут обеспечить ребенка компьютерной техникой, возникает проблема онлайн-обучения, которое уже практически неделю осуществляется", – отметил глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.

Руководитель Координационного совета по образованию - проректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Владимир Соколов представил варианты выхода из ситуации.

"Специалисты рассматривают возможность льготного кредитования на покупку компьютера. Вместе с банками рассчитывается минимальная сумма выплаты в месяц и доступная процентная ставка при условии, что большая ее часть ляжет на республиканский бюджет", - озвучил он один из вариантов.

Другой возможный выход из ситуации – допуск детей, у которых нет дома персональных компьютеров, в школьные компьютерные классы для получения знаний.

В Приднестровье запускают полноценное образование в малокомплектных школах. Как правило, такие учебные заведения посещает небольшое число детей, есть возможность их рассадки, а сам учитель находится на безопасном расстоянии.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, поступают жалобы родителей на то, что преподаватели не пользуются подготовленной для учебы онлайн-платформой, а присылают задания по мессенджерам. По словам учителей, сайт "Электронная школа Приднестровья" периодически выдает сбои. В связи с этим решено, что Минпрос доведет эту информацию до руководства оператора мобильной связи, чтобы в кратчайшие сроки устранить недочеты.

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