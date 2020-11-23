Понадобились вновь: в Кишиневе хотят реанимировать заброшенные школы

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. В Кишиневе вновь появилась потребность в открытии школ и детских садов. Это связано с тем, что в последние годы растет количество заявок от родителей, которые хотят отдать детей в учебное заведение рядом с домом. В связи с этим муниципалитет планирует отремонтировать школы, которые в разное время были закрыты из-за нехватки учеников.

На рассмотрении 10 объектов

Первые учебные заведения в Молдове начали закрывать еще в 90-е годы. Однако массовый характер это явление получило после 2010-го года, когда в республике шла реформа по оптимизации школ. Лицеи и гимназии перевели на новую формулу финансирования, которая напрямую зависит от количества учащихся. Из-за нехватки средств на содержание маленькие школы в стране были закрыты, а детей перевели в другие учебные заведения. Однако сейчас в Кишиневе вновь возникает потребность в учебных заведениях, которые в разные годы были закрыты по разным причинам. Как поясняют в муниципальном управлении образования, в ведомство все чаще поступают заявления от родителей. Жители спальных районов хотят водить детей в школы недалеко от дома.

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© Sputnik / Дарья Чернега Заброшенная школа в Кишиневе

"На данный момент речь идет о реорганизации 10 школ. Но сейчас рабочая группа изучает этот вопрос, и позже мы сможем дать точный ответ, сколько учебных заведений смогут быть открыты", - заявил заместитель директора главного управления образования, молодежи и спорта Кишинева Андрей Паволой.

© Sputnik / Дарья Чернега Заброшенная школа в Кишиневе

Школа и детсад в одном здании

Муниципальным структурам также предстоит определиться с тем, какие инвестиции понадобятся, чтобы вернуть к жизни ранее законсервированные школы. Сейчас в этих зданиях нет ни тепла, ни электричества. Поэтому, как говорят в управлении, их состояние хуже, чем если бы они функционировали. На данный момент городские власти приступили к реанимации бывшей школы №6 на Ботанике. В свое время здание этого учебного заведения было передано на баланс МВД. А на деле оно никем не охранялось, и было частично разрушено вандалами. В этом году муниципальный совет Кишинева отменил прежнее решение, и школа вновь вернулась в собственность примэрии. Сейчас там установлена охрана. Как отметил Паволой, в скором времени начнется проектирование ремонтных работ. В нормальном здании нуждается и лицей Pro Succes, который сейчас работает в помещении детского сада.

Открытие ранее закрытой школы еще не означает, что ее загрузка будет максимальной, а значит и финансирование - полноценным. В этой связи муниципальные власти ищут способы, как спасти школу и обеспечить здание детьми. В скором времени в Кишиневе появятся так называемые образовательные центры: школа и детсад в одном здании.

© Sputnik / Дарья Чернега Заброшенная школа в Кишиневе

"Это предполагает, что в случае, если заполняемость школ будет порядка 40-50%, там откроют детсадовские группы, учитывая то количество запросов, которое поступает от родителей", - рассказал Паволой.

Подобный пример уже существует в Кишиневе. Лицей имени Кирилла и Мефодия в свое время был построен для полутора тысяч учеников, а сейчас там обучается порядка 600 детей. Поэтому один из корпусов был адаптирован под детский сад, в который ходят 500 малышей. Этому примеру в скором времени последует и лицей имени Михаила Ломоносова на Старой Почте. Сейчас там идет ремонт, в том числе и помещений под четыре группы для детсадовцев.

Заброшенная школа в Кишиневе © Sputnik / ДарьяЧернега

Заброшенная школа в Кишиневе © Sputnik / Дарья Чернега 1 / 2 © Sputnik / ДарьяЧернега Заброшенная школа в Кишиневе

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