"Коронавирусные елки": быть ли в Кишиневе корпоративам, утренникам и концертам

Столичные власти рассказали, как пройдут зимние праздники в Кишиневе: что будет с рождественскими ярмарками, концертами и корпоративами.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, как столица готовится в зимним праздникам - Новому году и Рождеству, отметив, от чего власти намерены в этом году отказаться.

По его словам, во вторник претуры представят концепцию по благоустройству тех участков, которые были выбраны в секторах города, чтобы создать праздничную атмосферу.

"Запрещены любые формы продаж различной продукции на ярмарках, в том числе еды. Не организуются концерты, за исключением рождественских мелодий, которые можно поставить для теплой праздничной атмосферы, используя музыкальные инсталляции в различных зонах. Это мы обсудили в субботу и примем окончательное решение на этой неделе", - сказал Чебан.

Он обратил внимание, что праздники будут организованы символически, а затраты будут как можно ниже.

"С минимум ресурсов, уверен, что сможем принести волшебство зимних праздников в столицу. Как я и говорил, в центре Кишинева будет украшена ель, купленная ранее. Установят декорации в минималистичном виде", - уточнил примар.

Градоначальник попросил подчиненных представить ему до конца дня информацию о планах. "Надеюсь, что успеем установить в центре Кишинева елку, и чтобы на ней зажглись рождественские огни, как мы и привыкли".

Как отметил мэр, он распорядился, чтобы во всех секторах Кишинева были благоустроены праздничные территории.

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Примар еще раз призвал горожан соблюдать меры эпидбезопасности, чтобы властям не пришлось вводить новые ограничения или приостанавливать экономическую деятельность, как это делают в большинстве городов мира.

"Несмотря на то, что мы подготовили список рекомендаций и ограничений на период пандемии, намерены провести дополнительные консультации и внеплановые проверки. Уважаю тех, кто следует мерам. Таких много. В том числе на рынках, в ресторанах, магазинах. Позор тем, кто хочет заработать деньги и ни во что не ставит здоровье людей. Имею в виду дискотеки, ночные клубы, караоке, некоторые рестораны, которые нарушают все нормы", - сказал градоначальник.

Он сообщил, что на этой неделе состоятся консультации и дискуссии с представителями сферы HoReCa.

"Посмотрим, как поступим в этой ситуации. Люди должны понимать и соблюдать меры в этом отношении с учетом приближающихся зимних праздников – необходимо избегать переполненных магазинов, утренников, празднований в группах, корпоративов, потому что уже есть сигналы, что уже планируются с 10 декабря большой "сабантуй", - отметил Чебан.

По его словам, после публичных консультаций столичная комиссия по чрезвычайной ситуации соберется вновь и решит, какие меры вводить для муниципия Кишинев.

"Я за ношение масок как в открытом, так и закрытом пространстве. И буду поддерживать это. Категорически против работы ночных клубов, дискотек, а также против тех предпринимателей, которые не хотят идти на необходимые меры. Надеюсь, что все мы будем ответственнее", - сказал примар.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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