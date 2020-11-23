Премьер рассказал, хватит ли мест в больницах Молдовы в условиях пандемии COVID-19

Ситуацию с пандемией коронавируса нового типа в Молдове обсудили президент, председатель парламента и глава правительства.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Пандемическая ситуация остается достаточно сложной, и она усложняется не только в Молдове, но и мире. Об этом сообщил премьер Ион Кику в понедельник по итогам еженедельного заседания с президентом и спикером парламента.

Он призвал граждан быть внимательнее, осторожнее и заботиться о своем здоровье.

"Носите маски. Видел решение кишиневской комиссии. Просим граждан следовать ему и носить маски, потому что ваше здоровье, в первую очередь, - в ваших руках. Продолжим поддерживать врачей - продолжим повышать им зарплату. Есть оборудование. Пока есть места в больницах, но это не значит, что они не закончатся, если тенденция будет такой же, какая есть сейчас", - отметил Кику.

Действующий президент Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что обсуждена дальнейшая борьба с пандемией, которая принимает угрожающие масштабы во всем мире и Республике Молдова - в частности.

"Отметили, что национальная система здравоохранения пока справляется с ситуацией, но ее возможности небезграничны, поэтому мы призвали людей соблюдать требование об обязательном повсеместном ношении масок и прилагать все усилия во избежание инфицирования", - отметил Додон.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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