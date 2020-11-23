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Школьник в период пандемии

COVID-19 в молдавских школах и детсадах: сотни заболевших и тысячи на самоизоляции

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (67)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201123/32605114/COVID-19-v-shkolakh-i-detsadakh-sotni-zabolevshikh-i-tysyachi-v-samoizolyatsii.html

В Минобразования рассказали, какова ситуация в учебных заведениях республики в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Восемь общеобразовательных учреждений в Молдове работают в дистанционном режиме по причине карантина. На "удаленке" по состоянию на 20 ноября находятся 262 класса. Об этом сообщили в министерстве образования, культуры и исследований страны в понедельник.

Ситуация в молдавских школах в связи с пандемией COVID-19
© Sputnik
Ситуация в молдавских школах в связи с пандемией COVID-19
"Число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 401, а 8522 школьника находятся на самоизоляции. Коронавирус выявлен у 426 учителей, еще 322 - в изоляции. Из вспомогательного персонала вирус диагностирован у 109 человек, а 116 помещены на самоизоляцию", - отметили в министерстве.

Из 1398 частных и государственных детсадов возобновили работу 1320, уточнили в ведомстве.

"На данный момент 15 учреждений и 48 групп находятся на карантине", - отметили в Минобразования.

Елочная игрушка
© CC0 / Pixabay / Tyca
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Вирус подтвердился у 13 детей, 105 воспитателей и 83 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 1371 несовершеннолетний, 145 педагогов и 161 сотрудник вспомогательного персонала.

Что касается профтехучилищ, то за 16-20 ноября вирус подтвердился у 37 учащихся, 16 учителей и 10 сотрудников вспомогательного персонала. При этом 17 групп перевели на самоизоляцию.

За этот же период COVID-19 выявили у 32 студентов вузов, 21 преподавателя и 9 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находились 161 студент, пятеро педагогов и столько же сотрудников вспомогательного персонала.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (67)

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