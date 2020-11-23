ЦИК утвердил окончательное решение по результатам выборов президента Молдовы

С момента утверждения отчета у Конституционного суда Молдовы будет десять дней на то, чтобы признать или не признать итоги выборов.

КИШИНЕВ, 23 ноября - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили итоговый отчет о результатах выборов президента в 2020 году. За документ проголосовали большинство членов ЦИК.

"Утверждается отчет ЦИК о результатах выборов президента. Отчет Центральной избирательной комиссии передается Конституционному суду", - сказал глава ЦИК Дорин Чимил.

Накануне проголосовать за этот отчет членам Центризбиркома не удалось - не хватило голосов.

Центральная избирательная комиссия Молдовы 20 октября утвердила окончательные итоги выборов президента республики, согласно которым победу на них одержала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду. Ее, по данным ЦИК, поддержали 943 006 граждан. Независимого кандидата Игоря Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. Международные наблюдатели от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и Европейской наблюдательной миссии ENEMO, которые следили за процессом голосования, в своих предварительных отчетах признали, что выборы президента Молдовы прошли в соответствии со стандартами и местным законодательством. Они также сообщили о некоторых нарушениях, которые, по их словам, не повлияли на ход голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

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