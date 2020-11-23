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Центр по профилактике и борьбе со СПИДом

Узнать свой ВИЧ-статус бесплатно: в Приднестровье - декада борьбы со СПИДом

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201123/32606066/uznat-svoy-vich-status-besplatno-v-pridnestrove---dekada-borby-so-spidom.html

Треть из ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом за последние 30 лет в Приднестровье не смогли справиться с инфекцией.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Приднестровье стартовала декада по борьбе с ВИЧ. В программе – онлайн-лекции, раздача просветительских материалов и бесплатное экспресс-тестирование.

"С 23 ноября по 15 декабря на базе Центра по борьбе и профилактике СПИДа и инфекционных заболеваний каждый желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус, а также провериться на гепатит С. Тестирование анонимное", - пояснили в Минздраве региона.

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Aram Nersesyan
Ученые сообщили о риске возникновения новой пандемии
Данные по ВИЧ ведутся с 1989 года. Всего с начала наблюдения зарегистрировано 4539 случаев инфекции, в трети из них - летальный исход (это 1582 человека).

За девять месяцев 2020 года выявлено 116 случаев ВИЧ-инфекции, от осложнений умер 61 человек.

На диспансерном учете в настоящее время находятся 3829 пациентов.

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Теги:
ВИЧ-СПИД, ВИЧ, Приднестровье


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