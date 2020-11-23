Узнать свой ВИЧ-статус бесплатно: в Приднестровье - декада борьбы со СПИДом

Треть из ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом за последние 30 лет в Приднестровье не смогли справиться с инфекцией.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Приднестровье стартовала декада по борьбе с ВИЧ. В программе – онлайн-лекции, раздача просветительских материалов и бесплатное экспресс-тестирование.

"С 23 ноября по 15 декабря на базе Центра по борьбе и профилактике СПИДа и инфекционных заболеваний каждый желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус, а также провериться на гепатит С. Тестирование анонимное", - пояснили в Минздраве региона.

Данные по ВИЧ ведутся с 1989 года. Всего с начала наблюдения зарегистрировано 4539 случаев инфекции, в трети из них - летальный исход (это 1582 человека).

За девять месяцев 2020 года выявлено 116 случаев ВИЧ-инфекции, от осложнений умер 61 человек.

На диспансерном учете в настоящее время находятся 3829 пациентов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova