Регламент тестирования на COVID-19 для тех, кто обучается за пределами Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Приднестровье введут обязательное тестирование молодых людей, систематически перемещающихся с левого на правый берег Днестра, либо отправляющихся на Украину в связи с обучением в образовательных учреждениях. Все они теперь обязаны раз в две недели проходить ПЦР-тестирование за свой счет и представлять соответствующую справку при пересечении границы.

"При отсутствии актуального документа въезд в Приднестровье им будет ограничен. Это решение связано с серьезным риском импорта инфекции из близлежащих стран, уровень распространения коронавируса на территории которых очень высок", - пояснили в Оперативном штабе.

На данный момент насчитывается 519 таких студентов. При этом 355 из них передвигаются с одного берега на другой раз в неделю, 164 человека – ежедневно.

В штабе пояснили, что нововведение коснется не только приднестровцев, обучающихся за пределами региона, но также и жителей других государств, получающих профессиональное образование в Приднестровье.

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