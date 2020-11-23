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Регламент тестирования на COVID-19 для тех, кто обучается за пределами Приднестровья

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (72)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201123/32606415/v-pridnestrove-vvedut-reglament-dlya-tekh-kto-obuchaetsya-za-predelami-regiona.html

На заседании Оперштаба обсудили возможность систематического тестирования на коронавирус нового типа этой категории граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Приднестровье введут обязательное тестирование молодых людей, систематически перемещающихся с левого на правый берег Днестра, либо отправляющихся на Украину в связи с обучением в образовательных учреждениях. Все они теперь обязаны раз в две недели проходить ПЦР-тестирование за свой счет и представлять соответствующую справку при пересечении границы.

"При отсутствии актуального документа въезд в Приднестровье им будет ограничен. Это решение связано с серьезным риском импорта инфекции из близлежащих стран, уровень распространения коронавируса на территории которых очень высок", - пояснили в Оперативном штабе.

Выборы в Приднестровье
© Sputnik / Ляхова Ирина
В день выборов: приднестровцам откроют временный "зеленый коридор" в регион
На данный момент насчитывается 519 таких студентов. При этом 355 из них передвигаются с одного берега на другой раз в неделю, 164 человека – ежедневно.

В штабе пояснили, что нововведение коснется не только приднестровцев, обучающихся за пределами региона, но также и жителей других государств, получающих профессиональное образование в Приднестровье.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (72)

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Теги:
тестирование, студенты, Приднестровье


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