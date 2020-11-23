Надежды молдавского агросектора на 2021-й: чего ждут от нового года

Какова на данный момент ситуация в сельскохозяйственном секторе Молдовы и чего ждут аграрии от следующего года, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Ситуация в сельском хозяйстве Молдовы улучшилась. Об этом сообщил премьер Ион Кику по итогам еженедельного заседания с президентом и спикером парламента в понедельник.

По его словам, интенсивно засеяли поля зерновыми первой группы - пшеницей, ячменем, рапсом.

"Это означает, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Надеюсь, что проблемы, которые были в 2020 году, касающиеся, в том числе, засухи, останутся в этом проклятом 2020-м. А вместе с утверждением и госбюджета и налогово-бюджетной политики мы войдем в 2021 год более лучший и более спокойный",- сказал Кику.

Год выживания

Из-за засухи, града, заморозков и пандемии коронавируса нового типа 2020-й оказался годом выживания для молдавских аграриев. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказала сельхозпроизводитель Диана Круду.

"Есть луч надежды. Те, кто засеял поля озимыми культурами, говорят, что гидрологический уровень в почве достаточно неплохой для того, чтобы в 2021 году зерновые были хорошими. Надеемся, что ситуация, которая была в 2020 году, не повторится в следующем", - сказала Круду.

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Стратегический сегмент экономики

По словам Круду, сельское хозяйство вместе с постуборочным сегментом обеспечивают самую большую часть в государственном бюджете страны. Она обратила внимание, что вклад агросектора в местные публичные бюджеты и госбюджет превышает четыре миллиарда леев за счет налогов и сборов, а от переработчиков - более 14 миллиардов. Для сравнения, как пояснила собеседница, вклад сегмента строительства - 3,5 миллиарда леев.

"Когда мы говорим, что сельское хозяйство - это основа экономики Молдовы, то это не зря. Об этом говорят и цифры. Порядка 30% населения страны напрямую и не напрямую задействованы в сельском хозяйстве. Для Молдовы агросектор останется на долгие годы самым важным и стратегическим сегментом экономики", - отметила собеседница.

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Для поддержки сельскохозяйственного сектора, как сообщила Круду, раньше проводились ярмарки. Однако в условиях пандемии власти решили отменить традиционные базары, на которых производители также могли реализовать свою продукцию.

"Думаю, что в условиях пандемии будем переходить активно в режим онлайн. Будем пробовать организовать торговлю и доставку, потому что иначе столкнемся с трудностями. Есть агропроизводители с большими запасами меда, сухофруктов, чая, переработанной продукции. Их нужно продолжать поддерживать", - уточнила собеседница.

На чем еще можно заработать?

Многие молдавские сельхозпроизводители предпочитают выращивать традиционные культуры - пшеницу, подсолнечник или кукурузу. Однако есть и другие культуры, производство которых могло бы принести прибыль отечественным аграриям с учетом засухи, наблюдающейся в Молдове последние несколько лет. Об этом в эфирезаявил экономический эксперт Анатолий Игнат.

"Идеальным сценарием была бы специализация Молдовы на производстве семян и на их экспорт за рубеж. Но и тут есть проблема - рынок семян в Европе перенасыщен продукцией крупных корпораций. Нашим производителям будет трудно с ними конкурировать, в лучшем случае они могут предоставить им в аренду свои поля для выращивания различных видов семян", - уточнил собеседник.

По словам специалиста, климат и особенности рельефа позволяют выращивать в республике в гораздо больших объемах фундук, миндаль и грецкий орех. Но это не значит, что следует выделять под высадку этих культур огромные площади.

Общество Игнат: на чем молдавские аграрии могут хорошо заработать

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