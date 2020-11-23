В Приднестровье возобновляют работу волонтеры: кто ими может стать

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями рекомендовано без надобности не выходить на улицу. В помощь таким людям возобновлено волонтерское движение.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. В Приднестровье возобновят деятельность волонтерского движения. Необходимость в нем назрела в связи с нестабильностью эпидемиологической ситуацией и рекомендованным ограничением контактов для людей старшей возрастной группы и с хроническими заболеваниями.

"Приднестровцы с активной гражданской позицией, желающие оказывать посильную помощь нуждающимся, должны действовать организованно", - отмечалось на заседании Оперштаба.

Волонтерское движение ярко проявило себя весной и летом 2020 года. Добровольцы поддерживали нуждающихся.

"Тогда мы активизировали деятельность общественных и благотворительных организаций. Отозвались и отдельные люди с активной гражданской позицией. Сейчас такая помощь снова востребована", - пояснили в МВД.

Общее руководство деятельностью добровольцев возложено на Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья.

"Любой гражданин, которому необходимо содействие, может позвонить на линию "102" дежурной части территориального отдела внутренних дел. Вызов примут и передадут в территориальное подразделение аварийно-спасательной службы (АСП)", – сказал глава МВД, руководитель Оперштаба Руслан Мова.

При каждом подразделении АСП есть актив граждан, которые также могут быть задействованы в волонтерском движении. Добровольцем может стать любой желающий, прошедший проверку и подтвердивший отсутствие проблем со здоровьем. Волонтеру выдадут удостоверение, подтверждающее его участие в этом движении.

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