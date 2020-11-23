В Гагаузию доставили партию компьютеров для дистанционного обучения

Министерство образования, культуры и исследований закупило для школ Республики Молдова новую компьютерную технику на общую сумму в 20 миллионов леев. Учебным заведениям Гагаузии в дар переданы 125 новых ноутбуков.

КОМРАТ, 23 ноя - Sputnik, Максим Топал. Вся компьютерная техника уже доставлена в Главное управление образования Гагаузии. На данном этапе ведомство работает над распределением и обеспечением передачи ноутбуков подведомственным гимназиям и лицеям согласно утвержденной разнарядке.

В Гагаузии из 45 учебных заведений, подведомственных Главному управлению образования автономии, новые ноутбуки получат 42 школы.

Как рассказала Sputnik начальник регионального управления образования Наталия Кристева, "большая часть полученной техники уже распределена по учебным заведениям".

"Управление образования выдает технику на баланс образовательных учреждений. Если в период пандемии в конкретном учебном заведении возникнет необходимость дистанционного обучения, администрации смогут выдать ноутбуки педагогам для организации учебного процесса", - отметила Наталия Кристева.

Два теоретических лицея и одна гимназия Гагаузии не включены в разнарядку. В комратском лицее имени Гайдаржи в начале текущего учебного года руководство лицея воспользовалось возможностью приобретения необходимой компьютерной техники за счет экономии собственных средств.

Еще одно учебное заведение – вулканештский лицей имени Должненко. Оно участвует в программе "Реформа образования в Республике Молдова", реализуемой Фондом социальных инвестиций Молдовы (FISM). В рамках этого проекта, помимо капитального ремонта, учебное заведение было укомплектовано всей необходимой техникой.

Не включена в разнарядку на получение ноутбуков и гимназия имени И. Сынку села Котовское Комратского района. Там учащиеся и педагогический коллектив в День знаний получили 90 планшетов и 17 ноутбуков в безвозмездное пользование.

В период пандемии коронавируса с марта по октябрь 2020 года в учебные заведения Гагаузии, в личное пользование учащихся и педагогов, было передано свыше 550 единиц компьютерной техники. Это как стационарные компьютеры и ноутбуки, так и планшеты.

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