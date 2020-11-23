Сменился глава одного из агентств по развитию агросектора

Бывший госсекретарь министерства сельского хозяйства теперь займет другую должность, он будет отвечать за внедрение в отрасли передовых новшеств.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Назначен новый директор Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства (ADMA). Новым руководителем учреждения стал Максим Попов. Его представили сотрудникам в понедельник.

Попов ранее, с марта 2020 года, был госсекретарем Министерства сельского хозяйства и регионального развития, отвечал за политику в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.

До этого занимал должность главы кабинета профильного министерства.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу на встрече с сотрудниками ADMA отметил, что у Попова большой опыт управления проектами, он будет способствовать реализации политики и стратегических целей учреждения.

Максим Попов начал свою деятельность в государственном секторе в 2012 году, работая помощником в секретариате парламента Молдовы. Также был экспертом в области агропродовольственного сектора и продвижения экспорта в рамках Проекта Всемирного банка по повышению конкурентоспособности (UIPAC), работал в Государственной канцелярии.

Окончил Экономическую академию в Бухаресте, магистр.

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