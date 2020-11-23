19:36 23 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Сообщение о бомбе.

В полицию поступило сообщение о бомбе в здании суда сектора Буюканы

© Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
110 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/17/32608979.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201123/32609131/V-politsiyu-postupilo-soobschenie-o-bombe-v-zdanii-suda-sektora-Buyukany.html

Из здания кишиневского суда на Буюканах эвакуировали всех сотрудников и посетителей. На месте работают специализированные службы.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о бомбе в здании суда столичного сектора Буюканы.

Информация о том, что в здании инстанции заложен взрывоопасный предмет, поступила в Единую службу спасения "112" в 14.49, сообщили в полиции.

"На место происшествия отправились все специализированные службы - батальон быстрого реагирования департамента полиции Кишинева, опергруппа инспектората полиции сектора Буюканы, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh. Эвакуированы все работники и граждане, находившиеся внутри здания. На данный момент проводят работы на месте", - уточнили в инспекторате.

Правоохранители предпринимают меры для того, чтобы установить личность человека, который сообщил о бомбе в здании суда.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Полиция задержала мужчину, сообщившего о бомбе в Апелляционной палате Кишинева


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Проекция Семейного фото для саммита лидеров G20 на дворец Салва в Ат-Турайфе, Саудовская Аравия.
Фото - Саммит G20 прошел в новом формате
Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань
Видео: сообщение о бомбе в Буюканcком суде - на месте работают специалисты
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться