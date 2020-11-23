В полицию поступило сообщение о бомбе в здании суда сектора Буюканы

Из здания кишиневского суда на Буюканах эвакуировали всех сотрудников и посетителей. На месте работают специализированные службы.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о бомбе в здании суда столичного сектора Буюканы.

Информация о том, что в здании инстанции заложен взрывоопасный предмет, поступила в Единую службу спасения "112" в 14.49, сообщили в полиции.

"На место происшествия отправились все специализированные службы - батальон быстрого реагирования департамента полиции Кишинева, опергруппа инспектората полиции сектора Буюканы, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты Bombteh. Эвакуированы все работники и граждане, находившиеся внутри здания. На данный момент проводят работы на месте", - уточнили в инспекторате.

Правоохранители предпринимают меры для того, чтобы установить личность человека, который сообщил о бомбе в здании суда.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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