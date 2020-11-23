Доступность проезжей части и тротуаров кишиневских улиц: ежедневно на сайте мэрии

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Отчеты о состоянии дорог в Кишиневе будут ежедневно публиковаться на официальном сайте примэрии.

Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан. По словам градоначальника, теперь каждый житель Кишинева сможет оперативно получить доступ к информации о том, какие трассы обработаны и сколько противогололедного материала было использовано на улицах столицы.

Мэр особо привлек внимание сотрудников коммунальных служб к необходимости беречь недавно уложенные тротуары и дорожное покрытие на отремонтированных улицах.

"Те, кто повредит свежеуложенный асфальт или плитку, либо нанесет материальный ущерб недавно отремонтированным паркам, будут наказаны", — написал примар в соцсетях.

Чебан сообщил, что в понедельник пять спецмашин нанесли песок и соль на улице Пандурилор (от улицы Плаюлуй до Мунчештского шоссе) и на улице Друмул Виилор (от улицы Леха Качиньского до улицы Гурие Гросу).

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