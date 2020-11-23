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Врач скорой помощи.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 477 случаев COVID-19

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (72)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201123/32611696/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-477-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 98 418.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 477 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в понедельник вечером.

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Сообщается о 5 эпизодах "импорта" инфекции — Румыния и Украина по два, Россия — 1.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 98 418.

За минувшие 24 часа проведены 1425 тестов, при этом первичных — 1199.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 18 медработников: 4 врачей, 12 медсестер и 2 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 273 пациента (из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1326 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 80 882 человека.

Зафиксированы еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2169.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (72)

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Теги:
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