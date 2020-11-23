Сообщение о минировании здания кишиневского суда оказалось ложным

После звонка с информацией о якобы заложенном взрывном устройстве прошли проверки, но ничего подозрительного правоохранители не нашли. Вокруг здания суда сняли оцепление, полицейские и саперы покинули указанную зону.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сообщение о бомбе в здании суда столичного сектора Буюканы оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции в понедельник.

"В результате проверки здания суда Буюканы и прилегающей к нему территории специалисты Bombteh не обнаружили каких-либо подозрительных или взрывоопасных предметов. Возбуждено уголовное дело по факту "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте", - сообщили в полиции.

В инспекторате отметили, что сотрудники буюканского отделения полиции предпринимают все необходимые меры, чтобы установить личность человека, который сообщил о бомбе в здании суда.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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