19:36 23 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Проверка сообщения о бомбе в здании суда столичного сектора Буюканы

Сообщение о минировании здания кишиневского суда оказалось ложным

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
41 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/17/32609223.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201123/32611709/soobschenie-o-minirovanii-zdaniya-kishinevskogo-suda-okazalos-lozhnym.html

После звонка с информацией о якобы заложенном взрывном устройстве прошли проверки, но ничего подозрительного правоохранители не нашли. Вокруг здания суда сняли оцепление, полицейские и саперы покинули указанную зону.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Сообщение о бомбе в здании суда столичного сектора Буюканы оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции в понедельник.

"В результате проверки здания суда Буюканы и прилегающей к нему территории специалисты Bombteh не обнаружили каких-либо подозрительных или взрывоопасных предметов. Возбуждено уголовное дело по факту "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте", - сообщили в полиции.

В инспекторате отметили, что сотрудники буюканского отделения полиции предпринимают все необходимые меры, чтобы установить личность человека, который сообщил о бомбе в здании суда.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Молдовы, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Во сколько Кишиневу обходится телефонный терроризм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Проекция Семейного фото для саммита лидеров G20 на дворец Салва в Ат-Турайфе, Саудовская Аравия.
Фото - Саммит G20 прошел в новом формате
Сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань
Видео: сообщение о бомбе в Буюканcком суде - на месте работают специалисты
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться