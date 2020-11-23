Смена места: где в Тирасполе в этом году будет установлена главная новогодняя елка

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. "Главная ель" в этом году переместится из сквера де Волана на противоположную сторону центральной площади к памятнику Александра Суворова.
Зеленая красавица имеет 26 метров в высоту. Ее приобрели семь лет назад в Украине, и с тех пор каждый год она украшает центральную площадь города.
После того, как процесс будет закончен, специалисты приступят к монтажу световой иллюминации.
Как писал ранее Sputnik, у тираспольской "зимней дивы" несколько способов привлечения всеобщего внимания — она то игриво подмигивает, то вдруг блеснет морозным холодом мгновенно появляющихся и исчезающих сосулек.
Огни на главной новогодней елке планируют зажечь к середине декабря.
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