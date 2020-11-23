Смена места: где в Тирасполе в этом году будет установлена главная новогодняя елка

Зеленая красавица в главном городе Приднестровского региона – искусственная. К ее монтажу приступили уже в понедельник, 23 ноября.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. "Главная ель" в этом году переместится из сквера де Волана на противоположную сторону центральной площади к памятнику Александра Суворова.

Зеленая красавица имеет 26 метров в высоту. Ее приобрели семь лет назад в Украине, и с тех пор каждый год она украшает центральную площадь города.

Собирают ее поэтапно, ряд за рядом насаживая на каркас зеленые пышные ярусы.

После того, как процесс будет закончен, специалисты приступят к монтажу световой иллюминации.

Как писал ранее Sputnik, у тираспольской "зимней дивы" несколько способов привлечения всеобщего внимания — она то игриво подмигивает, то вдруг блеснет морозным холодом мгновенно появляющихся и исчезающих сосулек.

Огни на главной новогодней елке планируют зажечь к середине декабря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova