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Новогодняя ёлка в Тирасполе.

Смена места: где в Тирасполе в этом году будет установлена главная новогодняя елка

© Sputnik / Ляхова Ирина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201123/32612905/smena-mesta-gde-v-tiraspole-v-etom-godu-poyavitsya-glavnaya-novogodnyaya-elka.html

Зеленая красавица в главном городе Приднестровского региона – искусственная. К ее монтажу приступили уже в понедельник, 23 ноября.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя – Sputnik. "Главная ель" в этом году переместится из сквера де Волана на противоположную сторону центральной площади к памятнику Александра Суворова.

Зеленая красавица имеет 26 метров в высоту. Ее приобрели семь лет назад в Украине, и с тех пор каждый год она украшает центральную площадь города.

Елочная игрушка
© CC0 / Pixabay / Tyca
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Собирают ее поэтапно, ряд за рядом насаживая на каркас зеленые пышные ярусы.

После того, как процесс будет закончен, специалисты приступят к монтажу световой иллюминации.

Как писал ранее Sputnik, у тираспольской "зимней дивы" несколько способов привлечения всеобщего внимания — она то игриво подмигивает, то вдруг блеснет морозным холодом мгновенно появляющихся и исчезающих сосулек.

Огни на главной новогодней елке планируют зажечь к середине декабря.

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Теги:
Новый год, елка, Тирасполь, Тирасполь, Приднестровье


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